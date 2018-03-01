Раджа Наингголан: "Мог перейти в "Челси", но решил остаться там, где мне хорошо"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан сказал, что не стал уходить из итальянского клуба, потому что его все устраивает в Риме. Хавбек отметил, что его приоритетом является хорошая жизнь, а не деньги.

– Я мог перейти в "Челси", а также в другие клубы, но начинать что-то новое, когда тебе 28 или 29 лет, в новой культуре и с новым укладом жизни – это не для меня, – цитирует Sport Voetbal Magazine Наингголана. – Я предпочел остаться там, где мне хорошо. Если бы моей мотивацией были деньги, я бы многократно менял клубы, а моя зарплата росла. Но мой приоритет – хорошая жизнь. Нужно жить и играть там, где тебе хорошо, для меня это так. Все идеально – моя семья счастлива в Риме.

Напомним, Наингголан выступает за "Рому" с лета 2014 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт 29-летнего бельгийца с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.