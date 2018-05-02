Раджа Наингголан: "Мне нравится английский футбол, но я ненавижу дождь"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подтвердил, что мог оказаться в Англии, но не решился на переход. Интерес к нему в 2016 году проявлял "Челси".

– Мне это было интересно, но трансфер не произошел, – цитирует The Times Наингголана. – Это был не очень сложный выбор для меня. Английский футбол мне нравится, я смотрю многие матчи, но мне почти 30 лет, и трудно думать о том, чтобы все начинать заново. К тому же я ненавижу дождь. Мы на прошлой неделе два дня были в Ливерпуле, и дождь там не прекращался.