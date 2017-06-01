Раджа Наингголан: "Конте, вероятно, все еще злится из-за моего отказа переходить в "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что не общался в этом году с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Бельгийский футболист отметил, что итальянец, скорее всего, обижается на него из-за отказа перейти в лондонский клуб. Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года.

– Я ничего не слышал от Конте в этом году, – цитирует Italia 1 Наингголана. – Вероятно, он все еще сердится на меня за то, что я отказался переходить в "Челси". Ну, по крайней мере я так думаю. Я уже говорил, что люблю это место, здесь я заработал уважение, этот клуб дал мне многое. Я счастлив в "Роме" и менять клуб не сильно хочется.