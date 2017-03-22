Раджа Наингголан: "Да, я говорил с Конте о переходе в "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассказал, что общался с главным тренером "Челси" Антонио Конте по поводу возможного перехода в лондонский клуб. Также он отметил, что летом может вернуться к переговорам по поводу перехода в стан "синих".

- Очень много смотрю чемпионат Англии, - цитирует Sky Sports Наингголана. - Там играет много моих соотечественников. Это лучшая лига в мире. Когда откроется трансферное окно, мы поговорим о возможности перехода в премьер-лигу снова. Конте? Да, я говорил с ним. "Челси" действительно заинтересовался мной. Это все, что я могу сказать.