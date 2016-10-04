Раду продлил контракт с "Интером"

"Интер", как и ожидалось, подписал новый контракт с 19-летним вратарем Йонуцем Раду. Как сообщает пресс-служба миланского клуба, новое соглашение с румыном рассчитано на 4 года. Ранее СМИ писали, что "Интер" хочет удержать в составе перспективного игрока, интерес к которому проявляет "Манчестер Сити". Раду, перебравшийся в Италию 3 года назад, дебютировал за основу "нерадзурри" в последней игре прошлого сезона. В нынешнем розыгрыше серии А он на поле не выходил.