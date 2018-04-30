Радио "Наполи" анонсировало уход Сарри в "Челси"

Официальная радиостанция "Наполи" объявила, что главный тренер команды Маурицио Сарри может покинуть команду по завершении сезона. 59-летний специалист еще не продлил контракт с клубом. Он может уйти из команды, если до 31 мая будет выплачена неустойка в размере 8 миллионов евро.

Отмечается, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает в качестве потенциального сменщика Сарри сразу несколько тренеров – Симоне Индзаги, Рафаэля Бенитеса, Марко Джампаоло и Унаи Эмери. При этом приоритетным вариантом является наставник "Челси" Антонио Конте. По данным радиостанции, нынешний рулевой английского клуба хочет продолжить карьеру на родине. Вместе с тем, радио "Наполи" отмечает, что Конте придется пойти на сокращение зарплаты, если он хочет получить работу в Неаполе.

Напомним, неаполитанцы за три тура до конца чемпионата Италии отстают от идущего первым "Ювентуса" на 4 очка. Туринцам для завоевания седьмого титула подряд в трех оставшихся встречах будет достаточно двух побед.