Пьянич не сыграет с Бельгией и Эстонией из-за травмы, полученной на разминке

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич не сможет помочь сборной Боснии и Герцеговины в матчах отборочного турнира чемпионата мира против команд Бельгии и Эстонии. Игрок получил травму бедра во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

- Мы поговорили с врачом "Ювентуса". У Пьянича разрыв мышцы на 2 см над коленом, поэтому ему придется отдохнуть 3-4 недели, - цитирует Goal врача сборной Боснии и Герцеговины Рейфа Карабега.