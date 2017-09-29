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07:17 | Футбол — Италия

Пьянич не сыграет с Бельгией и Эстонией из-за травмы, полученной на разминке


Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич не сможет помочь сборной Боснии и Герцеговины в матчах отборочного турнира чемпионата мира против команд Бельгии и Эстонии. Игрок получил травму бедра во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

- Мы поговорили с врачом "Ювентуса". У Пьянича разрыв мышцы на 2 см над коленом, поэтому ему придется отдохнуть 3-4 недели, - цитирует Goal врача сборной Боснии и Герцеговины Рейфа Карабега.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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