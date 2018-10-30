Пьянич назвал основных конкурентов "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич заявил, что его команда много работает для того, чтобы выиграть все турниры, в которых она принимает участие. 28-летний босниец также добавил, что основными конкурентами "бьянконери" в борьбе за чемпионство являются "Интер" и "Наполи".

- Мы работаем целый год для того, чтобы стать чемпионами, - приводит слова Пьянича Football Italia. - Люди думают, что это дается нам легко. Но для побед нужно тяжело работать и приносить жертвы. Думаю, "Наполи" и "Интер" будут бороться с нами за титул до конца: неаполитанцы очень сильны, а у "нерадзурри" очень умный тренер. Еще одной целью для нас остается Лига чемпионов: мы можем выиграть и ее, ведь являемся конкурентоспособной командой.

"Ювентус" после 10 туров занимает 1-е место в серии А, имея в активе 28 очков.

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