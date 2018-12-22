"ПСЖ" намерен приобрести полузащитника "Наполи" Аллана

"ПСЖ" планирует переманить к себе полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Corriere delo Sport.

Отмечается, что наставнику парижан Томасу Тухелю понравились выступления игрока в Лиге чемпионов, в частности, в двух очных противостояниях между этими командами, каждое из которых завершилось ничьей. Срок контракта бразильца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали о том, что интерес к футболисту проявляет "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Аллан сыграл 22 матча за "Наполи", в которых не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.