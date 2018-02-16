Прощальный матч Пирло пройдет в Милане 21 мая

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло сказал, что его прощальный матч будет сыгран 21 мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Все средства, вырученные во время этой игры, будут направлены на благотворительность.

– Это особенный шанс провести вечер, занимаясь тем, что я люблю больше всего, – цитирует Football Italia Пирло. – Матч пройдет 21 мая на "Сан-Сиро" – месте, где за долгие годы состоялось много битв.

Напомним, Пирло выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2017 год. С 1998 по 2011 год его домашним стадионом был именно "Сан-Сиро". Три сезона он выступал на этой арене в составе "Интера" (1998-2001), еще 10 сезонов – за "Милан" (2001-2011).