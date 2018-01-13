Прокуратура опровергла информацию о расследовании по отмыванию денег Берлускони

Федеральный прокур Милана опроверг информацию о том, что бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже клуба. Напомним, Берлускони продал миланский клуб за 740 миллионов евро. По информации источника, эта сумма завышена на 300 миллионов.

"На данный момент не существует уголовного производства по отношении к Берлускони и его продажи "Милана", - цитирует Calciomercato заявление прокуратуры.