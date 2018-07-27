Прокуратура Испании: Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы

Форвард "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы и оштрафован на 3,2 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Испании.

33-летний игрок вряд ли попадет в тюрьму согласно испанскому законодательству, ожидается, что наказание будет переведено в двухлетний испытательный срок.

Роналду, помимо штрафа в 3,2 миллиона евро, возместит ущерб налоговым органам в размере 5,7 миллиона евро. Также португалец выплатит 1 миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока.

Ожидается, что общая сумма, которую выплатит Роналду по данному делу, в итоге составит около 19 миллионов евро.

В текущее трансферное игрок перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.