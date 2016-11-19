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Проходивший просмотр в ЦСКА армянский игрок отправился в "Фиорентину"

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Полузащитник "Ширака" Ваган Бичахчян, в октябре сыгравший за ЦСКА в товарищеском матче, отправился на просмотр в "Фиорентину". 17-летний Бичахчян приезжал в ЦСКА в начале октября и сыграл в товарищеском матче с "Анжи" (2:0), выйдя на поле в футболке Федора Чалова. После перерыва он был заменен, а главный тренер армейцев Леонид Слуцкий не стал говорить об игроке, лишь отметив, что это не российский футболист.

 
Суббота. Ватутинки. ЦСКА – "Анжи" – 2:0. В атаке Ваган БИЧАХЧЯН.Мхитарян 2.0 для Слуцкого. Кто может перейти в ЦСКА

– Интереса со стороны других российских клубов кроме ЦСКА пока не было, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы "Ширака". – Бичахчян также побывал на просмотре в бельгийском "Генте", где сыграл за молодежную команду и забил два гола. А сейчас он отправился на просмотр в "Фиорентину". В любом случае, до лета – до своего 18-летия – он не сможет подписать ни с кем профессиональный контракт, но уже сейчас у нас есть несколько предложений по нему.

Напомним, что в начале октября издание Guardian внесло Бичахчяна в список 60 лучших молодых футболистов мира 2016 года среди игроков 1999 года рождения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161119/1112457949.html

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