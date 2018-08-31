Прогноз "Фонбет": "Милан" – фаворит матча с "Ромой"

31 августа "Милан" на своем поле сыграет с "Ромой" в матче 3-го тура итальянской серии А. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают "Милан" фаворитом матча. На победу команды хозяев можно поставить с коэффициентом 2.40, на победу "Ромы" – с коэффициентом 2.90, на ничью – с коэффициентом 3.40. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что выиграет "Рома". На победу гостей поставили 42% игроков, на победу "Милана" – 38%, на ничью – 20%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что в матче будет забито больше двух мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.07. Игроки тоже склоняются к тому, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделал ставку 91% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 9%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Ромы", ее выбрали 24% клиентов "Фонбет". На победу "Милана" поставили 22% игроков, на то, что обе команды забьют – 21%. На тотал больше 2,5 сделали ставку 20% клиентов "Фонбет", на тотал больше 1,5 – 13%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.75. Она входит в экспресс на сумму 120 000 рублей. В среднем на матч "Милана" и "Ромы" ставят 468 рублей.

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