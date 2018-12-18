Прогноз "Фонбет": "Лацио" – аутсайдер встречи с "Аталантой"

17 декабря "Аталанта" на своем поле сыграет с "Лацио" в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Аталанта" – "Лацио"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Аталанта". На победу команды Джан Пьеро Гасперини можно поставить с коэффициентом 2.23, на победу "Лацио" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.50. Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 53% сделали ставку на "Аталанту", 21% – на "Лацио" и 26% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.32. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 93% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 7%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Аталанты", ее выбрал 31% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 поставили 20% игроков, на голы обеих команд – 17%. На то, что "Лацио" забьет больше одного гола, сделали ставку 16% клиентов "Фонбет", столько же выбрали ничью.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на ничью. В среднем на матч "Аталанты" и "Лацио" ставят 670 рублей.

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