Прогноз "Фонбет": "Интер" и "Наполи" имеют почти равные шансы на победу

26 декабря "Интер" на своем поле сыграет с "Наполи" в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Интер" – "Наполи"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом "Наполи". На победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.65, на победу "Интера" – с коэффициентом 2.80, на ничью – с коэффициентом 3.27. Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 44% сделали ставку на "Наполи", 23% – на "Интер" и 33% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Клиенты "Фонбет" уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 84% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 16%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на то, что "Интер" не проиграет, ее выбрали 38% клиентов "Фонбет". На победу "Наполи" поставили 21% игроков, на ничью – 15%. На тотал матча больше 1,5 мячей сделали ставку 14% клиентов "Фонбет", на голы обеих команд – 12%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на то, что "Интер" не проиграет, с коэффициентом 1.50. В среднем на матч "Интера" и "Наполи" ставят 400 рублей.