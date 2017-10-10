Про "Ювентус" снимут сериал

Американская компания Netflix возьмется за создание сериала из четырех эпизодов о "Ювентусе". Съемки начнутся в начале следующего года, сообщает Football Italia. В сериале будут показаны тренировки, матчи и личные моменты из жизни клуба.

- Источником гордости является тот факт, что "Ювентус" является первым футбольным клубом, о котором Netflix снимет документальный сериал, - заявил сотрудник комерческого отдела "Ювентуса" Федерико Паломба. - Сотрудничество такого рода подтверждает нашу страсть к инновациям. Таким образом, мы полны решимости заполучить фанатов среди людей по всему миру и миллионов пользователей Netflix, которые благодаря этому проекту смогут узнать "Ювентус" со всех сторон.