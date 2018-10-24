"Приятно видеть вас в хорошей форме". Роналду встретился с Фергюсоном

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном. Португалец играл за "красных дьяволов", когда их тренировал шотландский тренер, с 2003 по 2009 год.

- Отличный тренер и, прежде всего, замечательный человек. Дал мне очень полезной информации, как в футбольном плане, так и в жизненном. Приятно видеть вас в хорошей форме, босс!, - прокомментировал Роналду фотографию с Фергюсоном.

Накануне "Ювентус" Роналду обыграл "МЮ" со счетом 1:0 в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Фергюсон посетит матч "МЮ" впервые после инсульта