Приглянувшийся Черчесову игрок сборной Албании близок к продлению контракта с "Наполи"

Защитник "Наполи" и сборной Албании Эльсеид Хюсай в ближайшее время продлит контракт с клубом. Согласно Sky Sport Italia, агент футболиста уже прибыл в Неаполь, где скоро начнутся переговоры по новому соглашению 22-летнего игрока, которое будет действовать до лета 2021 года. Сообщается, что в контракт будет включен пункт выкупа для иностранных клубов в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что во время чемпионата Европы-2016 будущий главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью для "СЭ" отдельно отметил игру Хюсая. "Возьмем матч Албания – Франция (0:2). Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт transfermarkt – оказывается, что он правый защитник "Наполи". Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!", – сказал Черчесов.