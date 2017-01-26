Президента "Ювентуса" подозревают во встречах с членами мафиозных структур

Издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой утверждается, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли санкционировал практически бесконтрольное распределение билетов и абонементов на секторы "ультрас", не требуя при этом подтверждения личностей болельщиков. Взамен группировки "ультрас" якобы гарантировали клубу порядок на стадионе. Статья содержит ссылки на документы расследования, проводимого прокуратурой Турина и Федерацией футбола Италии.

Издание утверждает, что согласно выводам следствия, Аньелли лично встречался с руководителями группировок, среди которых были лица, впоследствии арестованные по обвинению в организованной преступной деятельности. Посредником при встрече якобы был Алессандро Д'Анджело, руководитель службы безопасности клуба, доверенное лицо и друг детства Аньелли.

Д'Анджело категорически отрицает, что знакомил кого-либо из лидеров группировок с Аньелли. Обвиненный в отношениях с мафией лидер "ультрас" не отрицает встречу с Аньелли, но утверждает, что на ней рассматривался лишь отказ клуба от продажи билетов на фанатскую трибуну и замену их абонементами, а также опровергает какие-либо преференции, якобы предоставленные со стороны Аньелли.

Этим случаем уже заинтересовалась комиссия парламента Италии по борьбе с мафией, которая на заседании в следующий вторник планирует заслушать представителей прокуратуры Турина. (Алексей МУРНИК)