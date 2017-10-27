Президента "Лацио" могут дисквалифицировать из-за антисемитского скандала

Президент "Лацио" Клаудио Лотито может быть дисквалифицирован на 2 месяца из-за антисемитского скандала, вспыхнувшего в прошлые выходные, сообщает Gazzetta dello Sport. Глава клуба обвиняется в нарушении статьи кодекса поведения по спортивному праву и дискриминирующем поведении. Кроме того, "Лацио" грозит проведение матчей без зрителей.

Напомним, в начале месяца "Лацио" получил запрет на продажу билетов на фанатскую трибуну на игры чемпионата Италии против "Кальяри" (22 октября) и "Удинезе" (5 ноября) из-за расистских скандирований со стороны болельщиков римского клуба в игре с "Сассуоло" (6:1, 1 октября).

Фанатам "Лацио" удалось проникнуть на домашний стадион на игру с "Кальяри", расклеив на трибунах материалы антисемитского и гомофобного характера, адресованные принципиальному сопернику – "Роме". Среди прочего, на зрительских местах были оставлены снимки еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".