Президент "Ювентуса": "План команды на сезон - победа в Лиге чемпионов"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли поделился целями команды на предстоящий сезон. По его словам, победа во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов, должна быть основной задачей клуба.

- Это будет трудный год, но тот, где мы должны перейти от мечты к цели, - приводит Football Italia слова Аньелли. - Лига Чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне. А также чемпионат и кубок страны. Мы домы действительно должны поставить перед собой цель выиграть все. Чтобы достичь этого, Макс Аллегри и его помощники хорошо знают, что нам нужно работать изо дня в день, чтобы в конце пожинать плоды. Это будет чрезвычайно сложная кампания, полная страсти, и я не могу дождаться ее начала.

В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии и обладателем кубка, а также дошел до стадии 1/4 финала, где был выбит будущим победителем турнира "Реалом".

В текущее трансферное окно клуб пополнили форвард Криштиану Роналду, защитники Леонардо Бонуччи и Жоау Канселу.