Президент "Ювентуса": "Манджукич - невероятный парень, я его обожаю"

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли выразил слова восхищения в адрес форварда Марио Манджукича. По его словам, нападающий является одним из величайших талантов Хорватии.

- Марио - невероятный футболист, я его обожаю, - приводит Football Italia слова Аньелли. - Он хочет выиграть все соревнования, в которых принимает участие, как и все мы здесь, в "Ювентусе". Хорватия имеет чемпионов во многих видах спорта и признана за это на глобальном уровне. Марио является одним из величайших талантов страны.

Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии. В текущем сезоне хорват провел 4 матча в серии А, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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