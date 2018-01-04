Президент "Торино": "Ждал большего от Михайловича. Назначение Маццарри - легкое решение"

Президент "Торино" Урбано Каиро сказал, что результаты команды при Синише Михайловиче были слишком непостоянными. Сербский специалист был уволен с поста главного тренера туринцев 4 января. На его место был назначен экс-наставник "Наполи" и "Интера" Вальтер Маццарри.

- Я был недоволен результатами команды. Они были слишком непостоянными, - цитирует Sportitalia Каиро. - Я был несчастен при Михайловиче. Я убежден, что команда соответствует определенному стандарту, но она не отвечала ему.

Я ждал большего от Михайловича. Доволен назначению Маццарри. Мы следили за его работой некоторое время, так что это было легкое решение.

Михайлович возглавлял "Торино" с мая 2016-го по январь 2018 года. В этом розыгрыше чемпионата Италии команда после 19 туров занимает 10-е место, набрав 25 очков.