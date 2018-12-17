14:22 | Футбол — Италия

Президент "Торино" раскритиковал Роналду за его поведение в дерби

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Президент "Торино"  Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.

Реализовав пенальти, португальский форвард затем врезался во вратаря "Торо" Сальвадора Ичасо.

- Такой чемпион, как Роналду, никогда не должен поступать так, - цитирует президента Football Italia. - Он поиздевался над вратарем, который почти отразил пенальти. Если он чемпион, то не должен так поступать.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/italy/

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