Президент "Торино" раскритиковал Роналду за его поведение в дерби

Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.

Реализовав пенальти, португальский форвард затем врезался во вратаря "Торо" Сальвадора Ичасо.

- Такой чемпион, как Роналду, никогда не должен поступать так, - цитирует президента Football Italia. - Он поиздевался над вратарем, который почти отразил пенальти. Если он чемпион, то не должен так поступать.

Все о чемпионате Италии - здесь.