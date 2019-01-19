Президент "Торино" подтвердил, что Белотти не перейдет в "Вест Хэм"

Президент "Торино" Урбано Каиро заявил, что форвард Андреа Белотти останется в команде.

- Конечно, Белотти остается у нас, - приводит его слова Football Italia.

Ранее в СМИ проходила информация, согласно которой, "Вест Хэм" сделал туринцам предложение за игрока на 40 миллионов евро. Но в контракте у Белотти есть опция, по которой его нельзя купить меньше, чем за 100 миллионов, и сделать это могут только заграничные клубы. Отмечается, что руководство "Торино" готово снизить цену до 50-60 миллионов.

В текущем сезоне Белотти сыграл в 21 матче, в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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