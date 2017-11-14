Президент "Торино": "Это не тот Вентура, которого я знал. Он больше похож на гостя, чем на тренера"

Президент "Торино" Урбано Каиро признался, что не понимает, почему Джампьеро Вентура еще не подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии. Итальянцы под руководством экс-наставника туринцев не попали на ЧМ-2018, уступив Швеции в стыковых матчах (0:1 и 0:0).

– Пришло время подумать о глобальных переменах, – цитирует Sky Italia Каиро. – Это эпохальный важный момент. Я не знаю, почему Вентура еще не ушел. Честно говоря, я не увидел того человека, которого когда-то знал. Он больше был похож на гостя, чем на тренера. В матче со Швецией мы бились в кирпичную стену. Возможно, Вентура больше подходит для клубного футбола.