Президент "Торино": "Цель клуба - сохранить Белотти"

Президент "Торино" Урбано Кайро подчеркнул, что туринцы не намерены расставаться с нападающим Андреа Белотти. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Милан".

- Белотти - игрок "Торино", поэтому я не думаю об этом трансфере, - приводит Football Italia слова Кайро. - Мы недавно подписали с ним новый контракт. Цель клуба - сохранить этого нападающего.

В его контракте есть сумма отступных, которая равна 100 миллионам евро. Это может заставить меня продать игрока. Если появится предложение, то мы его рассмотрим. Позже мы поговорим с самим Белотти.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел в составе "быков" 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 7 голевых передач.