Президент "Торино": "Белотти хочет остаться в команде"

Президент "Торино" Урбано Кайро подчеркнул, что туринцы не намерены расставаться с нападающим Андреа Белотти. По его словам, форвард хочет остаться в клубе. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенала".

– Белотти сейчас находится в сборной Италии, а в четверг он женится, приводит Football Italia слова Кайро. – Кстати, он позвал меня на свадьбу. Я забочусь о нем. У нападающего контракт с "Торино" до 2021 года. Если я соглашусь продать его за 100 миллионов евро, то не факт, что он сам согласится уйти. Самое главное – это желание футболиста. Но мне кажется, что он хочет остаться.