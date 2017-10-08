Президент СПАЛа: "Судьи используют систему ВАР, чтобы поставить нам пенальти"

Президент СПАЛа Вальтер Маттиоли недоволен работой судей в чемпионате Италии. По его словам, арбитры неправильно принимают решения в отношении его команды после видеопросмотров.

– Я бы не хотел, чтобы видепросмотры использовалось только тогда, когда судьям нужно было поставить пенальти в нашу сторону, – цитирует Corriere dello Sport Маттиоли. – В матче против "Кротоне" было три спорных эпизода, и во всех моментах решение было в пользу соперника.

Я бы хотел, чтобы система ВАР была использована в ситуациях, которые интересуют нас.