Президент "Сампдории" выступает за перенос матча с "Фиорентиной" из-за трагедии в Генуе

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро считает, что матч первого тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" нужно перенести. Он отметил, что это связано с трагедией в Генуе.

При обрушении автомобильного моста Понте-Моранди в Генуе, по последним данным, погибли 38 человек.

- Сегодня моя Генуя ранена, - цитирует президента Adkronos. - Я прошу перенести матч с "Фиорентиной". Эту боль нельзя выразить словами.

На данный момент игра запланирована на 19 августа (21.30 по московскому времени).