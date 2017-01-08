Президент "Сампдории": "Решения арбитров в матче с "Наполи" - настоящий позор!"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро после поражения команды в матче 17-го тура чемпионата Италии от "Наполи" (1:2) заявил, что бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло помогла неаполитанскому клубу одержать победу. Победный гол хозяева забили на 95-й минуте встречи. С 61-й минуты "Сампдория" играла в меньшинстве после удаления защитника Матиаса Сильвестре.

– Судья выиграл этот матч для "Наполи", – приводит Sport Mediaset слова Ферреро. – Мы играли в свой футбол и делали это хорошо. Красная карточка Сильвестре просто загубила этот матч. Судья должен взять ответственность на себя. Сильвестре даже не коснулся Пепе Рейны. Кроме того, Ди Белло добавил целых пять минут, и на последней из них "Наполи" забил. Могли бы сказать заранее, что все уже решено – мы бы просто остались дома.



Кроме того, судьи не зафиксировали целых 8 офсайдов. Может, у лайнсмена была сломана рука, в которой он держал флажок? Он его вообще не поднимал. Уверен в необходимости внедрения системы видеоповторов в футболе. Решения бригады арбитров в этом матче – настоящий позор!