Президент "Сампдории" пообещал побриться налысо, если команда обыграет "Рому"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро в преддверии игры 3-го тура чемпионата Италии против "Ромы" заявил, что если его команде удастся одержать победу, он побреется налысо. Матч в Риме начнется сегодня в 16.00 по московскому времени.

– Сегодня же побреюсь налысо в одном из телевизионных шоу, если мы обыграем "Рому", – сказал в эфире Tele Radio Stereo Ферреро. – У римлян очень сильная команда, в составе которой выступают фантастические игроки. Наши амбиции гораздо ниже, но мы можем бороться со всеми.