Президент "Сампдории": "Остальные матчи серии А не будут перенесены, и это правильно"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро - о переносе матчей первого тура итальянской серии А из-за трагедии в Генуе.
Ранее стало известно, что перенесены два матча первого тура с участием клубов из Генуи - "Милан" - "Дженоа" и "Сампдория" - "Фиорентина". В результате обрушения одного из пролетов моста Моранди в городе погибли, как минимум, 39 человек.
- Я благодарен президент серии А Гаэтано Миккиче и всех в лиге за понимание по отношению к "Сампдории" и нашим болельщикам, - цитирует Ферреро Football Italia. - Перенос матчей - это важный акт солидарности с Генуей и генуэзцами, которым сейчас очень больно. Они не забудут это. Также правильно и то, что остальные матчи первого тура состоятся. Это не отнимет чувства близости и братства, которое показала вся Италия. У нас, как у нации, есть душа. Генуя вернется и станет более сильной, более безопасной и еще более красивой.
Расписание оставшихся матчей 1-го тура серии А:
18 августа:
"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;
"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.
19 августа:
"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;
"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;
"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;
"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;
"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.
20 августа:
"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/