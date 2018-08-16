Президент "Сампдории": "Остальные матчи серии А не будут перенесены, и это правильно"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро - о переносе матчей первого тура итальянской серии А из-за трагедии в Генуе.

Ранее стало известно, что перенесены два матча первого тура с участием клубов из Генуи - "Милан" - "Дженоа" и "Сампдория" - "Фиорентина". В результате обрушения одного из пролетов моста Моранди в городе погибли, как минимум, 39 человек.

- Я благодарен президент серии А Гаэтано Миккиче и всех в лиге за понимание по отношению к "Сампдории" и нашим болельщикам, - цитирует Ферреро Football Italia. - Перенос матчей - это важный акт солидарности с Генуей и генуэзцами, которым сейчас очень больно. Они не забудут это. Также правильно и то, что остальные матчи первого тура состоятся. Это не отнимет чувства близости и братства, которое показала вся Италия. У нас, как у нации, есть душа. Генуя вернется и станет более сильной, более безопасной и еще более красивой.

Расписание оставшихся матчей 1-го тура серии А:

18 августа:

"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;

"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.

19 августа:

"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;

"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;

"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;

"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;

"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.

20 августа:

"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.