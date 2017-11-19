Президент "Сампдории" - о победе над "Ювентусом": "Мы обогнали "Феррари" на своем "Фиате"

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро после победы над "Ювентусом" (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии отметил, что он часто инвестирует в приобретение новых футболистов. По его словам, в зимнее трансферное окно никто из игроков ее не покинет.

- Я сидел в своем "Фиате" и сигналил "Феррари", который был передо мной, но он все-таки ушел с дороги, и я его обогнал, – цитирует Football Italia Ферреро. - Буффон говорил, что другие команды отходят в сторону на пути "Ювентуса". Но сегодня он с "Юве" отошел.

Трансферы? Люди говорят, что я только продаю игроков. Но я много инвестирую в трансферы. Нынешняя команда хороша, никто из нее зимой не уйдет. Я дал тренеру команды материал, из которого он изготовил классную одежду. Мы сделали это вместе.