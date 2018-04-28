Президент "Ромы" не нашел цензурных слов в адрес напавших на болельщика "Ливерпуля"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта употребил очень грубые слова в адрес фанатов римского клуба, напавших на болельщика "Ливерпуля" Шона Кокса. На данный момент 53-летний ирландец находится в реанимации в критическом состоянии. "Ливерпуль" и "Рома" – соперники по полуфиналу Лиги чемпионов. Первым матч завершился со счетом 5:2 в пользу "красных".

– Матчи "Ромы" и "Ливерпуля" очень важны, но это не битва на жизнь и смерть, – приводит Mirror слова Паллотты. – Кокс борется за жизнь, и весь наш клуб молится за него. Наши болельщики – замечтальные люди, они лучшие в мире. Удручает, что о них судят по выходке двух идиотов (на самом деле Паллотта сказал нецензурные слова. - Прим. "СЭ").