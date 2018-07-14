Президент "Наполи": "У Кавани есть мой номер, если он готов снизить запросы, то может звонить"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в команду нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани. Уругваец играл за неаполитанцев с 2010 по 2013 год.

- Кавани? Эди зарабатывает 20 миллионов евро каждые 10 месяцев, - цитирует Football Italia Де Лаурентиса. - Однако недостаточно иметь только одного игрока, чтобы выигрывать трофеи. У нас был Игуаин, который покинул клуб за рекордные деньги, чтобы зарабатывать вдвое больше. У Кавани есть мой номер. Если он захочет, он может позвонить мне, снизить свои требования по зарплате и связать меня с руководством "ПСЖ". Знаю, что он хотел бы вернуться.