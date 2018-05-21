Президент "Наполи" требует, чтобы Сарри определился со своим будущим

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет получить ответ от главного тренера команды Маурицио Сарри о его будущем. Интерес к Сарри проявляют несколько клубов, включая "Зенит" и "Челси".

– Не знаю, останется ли Сарри. Нужно его спросить, – цитирует Kiss Kiss Де Лаурентиса. – Он всегда отсылает меня к своему агенту, который никакого ответа не дает. Время вышло. Больше времени нет. Я должен об этом беспокоиться, потому что несу ответственность за большой клуб. Мы должны идти вперед без проблем и страха.