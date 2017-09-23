Президент "Наполи": "Серию А надо сократить до 16 команд"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отметил, что серия А уступает топовым европейским чемпионатам. Также Де Лаурентис призвал сократить чемпионат Италии до 16 команд.

– Футбол в Италии возглавляют люди с менталитетом 30-летней давности, – сказал для Radio 24 Де Лаурентис. – Если бы сейчас в серии А было 16 команд, как в 1986 году, то всем стало бы лучше. Я предлагаю сократить число клубов в чемпионате Италии, оставив только одно место в зоне вылета.

Я говорил с президентом Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо об этом. У нас команды проигрывают со счетом 6:0, и от этого всем только хуже. Однако изменений никаких не будет. Компания, занимающаяся реализацией телеправ серии А, обманывает небольшие клубы, и это мешает нашему чемпионату быть конкурентоспособным.

Настало время правильно продавать нашу лигу, поскольку мы сильно уступаем другим чемпионатам. Ла лига получает 700 миллионов евро, продавая телеправа за рубеж, когда мы получаем только 300-400 миллионов. У них только "Атлетико", "Реал" и "Барселона". У нас есть "Ювентус", "Наполи", "Интер", "Милан", "Рома", "Лацио", "Фиорентина" и другие.