Президент "Наполи": "Роналду не стоит огромных денег - его карьера подходит к концу"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что "Ювентус" сильно рискнул, купив нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец стал игроком "бьянконери" 10 июля.

- Роналду находится в определенном возрасте, - цитирует функционера La Verita. - Опасно тратить столько денег на игрока, который близок к завершению карьеры. Зарплата Роналду не соответствует никаким стандартам.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.