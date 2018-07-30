17:27 | Футбол — Италия

Президент "Наполи": "Роналду не стоит огромных денег - его карьера подходит к концу"


Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что "Ювентус" сильно рискнул, купив нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец стал игроком "бьянконери" 10 июля.

- Роналду находится в определенном возрасте, - цитирует функционера La Verita. - Опасно тратить столько денег на игрока, который близок к завершению карьеры. Зарплата Роналду не соответствует никаким стандартам. 

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. 

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Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
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