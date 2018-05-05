Президент "Наполи" раскритиковал Сарри за выбор состава

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обвинил главного тренера команды Маурицио Сарри в том, что команда практически лишила себя шансов выиграть чемпионат Италии. Он выразил недовольство методами работы тренера.

– У нас просто закончились силы, потому что мы начали тренироваться перед стартом сезона раньше остальных из-за предварительного раунда Лиги чемпионов, – цитирует Il Mattino Де Лаурентиса. – Это неизбежно, если, конечно, не использовать всех игроков, которые есть в команде. В какие-то моменты мы могли бы отдохнуть, чтобы лучше подготовиться к финишу. Но если всегда использовать одних и тех же игроков… В принципе, если бы у нас не было бы травм, мы, например, не раскрыли бы Мариу Руя. А когда все время играют одни и те же…