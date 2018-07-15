Президент "Наполи": "Покупка Роналду подтолкнула бы клуб к банкротству"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о том, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду хотел продолжить карьеру в его клубе. Неаполитанцы не смогли заплатить запрашиваемую сумму. В результате 33-летний португалец подписал контракт с "Ювентусом".

– Роналду хотел перейти в "Наполи", – цитирует La Repubblica Де Лаурентиса. – Его агент, Жорже Мендеш, связывался со мной по этому вопросу. Мы собирались сделать предложение и были готовы потратить приличные деньги, но 350 миллионов евро с учетом всех затрат на трансфер – это больше, чем мы можем себе позволить. Если бы сделали это, мы бы рискнули подтолкнуть "Наполи" к банкротству.

Роналду перешел в "Ювентус" в начале июля. По данным transfermarkt.de, туринцы в ближайшие два года заплатят за форварда 112 миллионов евро. По неофициальной информации, зарплата Роналду в новом клубе составляет 30 миллионов евро.

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