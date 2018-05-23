Президент "Наполи" поблагодарил Сарри. Ждать ли итальянца в "Зените"?

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис в Твиттере выступил с благодарностью в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри. По данным СМИ, 59-летний специалист покинет команду этим летом. В числе претендентов на Сарри называются "Зенит" и "Челси".
"Хотел бы поблагодарить Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая дала престиж и эмоции городу и болельщикам команды по всему миру, – написал Де Лаурентис. – Спасибо за создание модели игры, которой восхищались все и везде. Браво, Маурицио!"
Сарри возглавляет "Наполи" с 2015 года. Под его руководством неаполитанцы дважды занимали второе место в чемпионате Италии, а также один раз стали третьими в серии А.
Ранее в итальянской прессе появлялись сообщения о том, что новым главным тренером "Наполи" станет Карло Анчелотти. Последним местом работы экс-наставника "Ювентуса", "Милана", "Челси" и "ПСЖ" была "Бавария", откуда он был уволен прошлой осенью из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2017/18.
Сарри: "Челси" или "Зенит"? Развязка уже завтра //
Его уважает Бердыев и опасается Каррера. кто такой Маурицио Сарри
Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio.– AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 мая 2018 г.
Aurelio De Laurentiis #ADL
shpasic
не сорил? научится в Зените.
19:40
Millwall82
Darkman79, Сарри даже в Неаполе не сорил деньгами. То Тренер, а не манагер вроде Муриньи, Гвардиолы и Манчини.
19:39
Darkman79
Шо,опять закупка партии новых игроков,и распихивание старых по арендам,а голопопый ЦСКА все равно опередит вас,ыыыы
19:35
Millwall82
Тренеру делают российскую визу.
19:32