Президент "Наполи" поблагодарил Сарри. Ждать ли итальянца в "Зените"?

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис в Твиттере выступил с благодарностью в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри. По данным СМИ, 59-летний специалист покинет команду этим летом. В числе претендентов на Сарри называются "Зенит" и "Челси".

"Хотел бы поблагодарить Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая дала престиж и эмоции городу и болельщикам команды по всему миру, – написал Де Лаурентис. – Спасибо за создание модели игры, которой восхищались все и везде. Браво, Маурицио!"

Сарри возглавляет "Наполи" с 2015 года. Под его руководством неаполитанцы дважды занимали второе место в чемпионате Италии, а также один раз стали третьими в серии А.

Ранее в итальянской прессе появлялись сообщения о том, что новым главным тренером "Наполи" станет Карло Анчелотти. Последним местом работы экс-наставника "Ювентуса", "Милана", "Челси" и "ПСЖ" была "Бавария", откуда он был уволен прошлой осенью из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2017/18.

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