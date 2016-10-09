Президент "Наполи" навестил Милика в одной из клиник Рима

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис навестил нападающего Аркадиуша Милика в больнице Рима, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба. 10 октября 22-летнему поляку предстоит операция на крестообразных связках левого колена.

Форвард сборной Польши получил повреждение во время домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (3:2). По предварительному заключению врачей, для полного восстановления Милику потребуется не меньше пяти месяцев.