23:02 | ФУТБОЛ — Италия

Президент "Наполи" навестил Милика в одной из клиник Рима

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис навестил нападающего Аркадиуша Милика в больнице Рима, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба. 10 октября 22-летнему поляку предстоит операция на крестообразных связках левого колена.

Форвард сборной Польши получил повреждение во время домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Дании (3:2). По предварительному заключению врачей, для полного восстановления Милику потребуется не меньше пяти месяцев.

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