Президент "Наполи" "наехал" на Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с резкой критикой в адрес бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри, который этим летом возглавил "Челси". После того, как 59-летний специалист подписал контракт с английским клубом, состав "синих" пополнил полузащитник неаполитанцев Жоржинью.

– Мне не нравится, когда он говорит, что мы оба совершали ошибки, потому что не думаю, что я их совершал, – цитирует Sky Sport Italia Де Лаурентиса. – У него был контракт, поэтому я мог сказать, что он вел себя неприемлемо, издеваясь над игроками, которые, по его мнению, были недостаточно хороши. Я не ошибся, не бросив ему вызов, даже если это и было самым очевидным вариантом. Эти игроки дали ему многое. Он истязал их на своих знаменитых тренировках, но они реагировали хорошо.

После этого он хотел развалить команду, перевезти ее в Англию. Должен отдать должное директору "Челси" Марине Грановской. Он хотел заполучить Жоржинью и я отпустил его после того, как обсудил это с Карло Анчелотти. Он сказал, что ждет многого от Амаду Диавара, а также забирается использовать Марека Гамшика ближе к обороне.