Президент "Наполи": "Инсинье в "Барселоне" не будет. Только через мой труп"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, что у агента Мино Райолы не получилось забрать из команды Марека Хамшика. По его словам, у него не получится осуществить переход Лоренцо Инсинье в "Барселону".

- Райола может делать все, что он хочет, но если он намеревается осуществить переход Инсинье в "Барселону", то только через мой труп, - цитирует Football Italia Де Лаурентиса. - Райола похож на забавного персонажа из мультфильма, мы хорошо с ним ладим. Помню, когда он пытался забрать из команды Хамшика, но у него ничего не получилось. Сейчас он хочет забрать Инсинье, посмотрим, справится ли он с этой задачей. Я сомневаюсь.