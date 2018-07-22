Президент "Наполи" - фанатам, недовольным вторым местом: "Болейте за "Ювентус"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посоветовал болельщикам неаполитанского клуба, недовольным вторым местом в минувшем сезоне, поддерживать "Ювентус".

- Пока я жив, "Наполи" будет со мной, - цитирует функционера Football Italia. - В прошлом году мы заставили другие команды считаться с собой. Если вы хотите выигрывать, то вам нужно болеть за "Ювентус". Болельщики должны тоже тратить деньги, чтобы мы могли действовать на трансферном рынке.

В минувшем сезоне "Наполи" занял второе место в чемпионате Италии. 23 мая Карло Анчелотти сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера неаполитанского клуба.