12:02 | Футбол — Италия

Президент "Наполи": "Если Хамшик захочет в Китай, мы не станем его удерживать"


Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сказал, что готов отпусить Марека Хамшика в китайский клуб, если он захочет уйти.

- Если Хамшик захочет в Китай, мы не станем его удерживать. Но сколько денег они готовы дать ему?, - цитирует президента Corierre dello Sport.

Ранее отец футболиста заявил, что его сын намерен отработать контракт с "Наполи". В прошедшем сезоне 30-летний словак провел 38 матчей в серии А и забил семь мячей при одной голевой передаче.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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