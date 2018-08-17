Президент "Наполи" Де Лаурентис: "Птичка напела мне, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец"

Президент "Наполи " Аурелио Де Лаурентис заявил, что у "Ливерпуля" и "Ромы" может быть общий владелец. Предположение функционера укрепилось после трансфера голкипера римлян Алиссона в мерсисайдский клуб за 62,5 миллиона евро этим летом.

- Я бы не продал Алиссона даже за 100 миллионов евро, - цитирует Де Лаурентиса портал Goal. - "Наполи" предлагал за него 60 миллионов евро, но они отказались отпускать его к нам. Затем я узнал, что Алиссон перешел в "Ливерпуль".

Я всегда подозревал, что у "Ромы" и "Ливерпуля" один владелец. Птичка нашептала мне об этом пару лет назад. Если это правда, то они не могут вместе выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, владельцами обоих клубов являются американцы. "Ромой" руководит Джеймс Паллотта, "Ливерпулем" - Джон Генри.