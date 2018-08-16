Президент "Наполи": "Болельщики, твердящие об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил на критику со стороны болельщиков команды. Сторонники неаполитанцев возмущены тем, что клуб не усиливается этим летом.

– Мне не очень нравится, когда в команде слишком много нападающих, – заявил в эфире радио Kiss Kiss Де Лаурентис. – Нужно дать тренеру поработать с игроками, которые есть, прежде чем кого-то подписывать. Болельщики, твердящие о подкреплении, какие-то наркоманы или сумасшедшие. Они хотят, чтобы я тратил миллионы за игроков, а сами потом зайцами проходят на стадион и покупают поддельную форму команды на рынке. Я знаю их.